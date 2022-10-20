Одне з посаджених дерев присвячене воїнам із полку «Азов»

У четвер, 20 жовтня, на центральному проспекті міста, завдяки благодійникам, висадили 24 дерева. Клени-явори посадили замість тих дерев, які минулого року повалив буревій, повідомила прес-служба ЛМР.

Висаджували дерева на проспекті Свободи у межах благодійного проекту «Ліси Єдності». Усі саджанці закупили благодійники. А нові дерева ростуть на місці тих, які минулого року впали через сильний буревій.

«Ми шукали та залучали бізнес і відомих людей, які хотіли долучитись до цієї гарної ініціативи. Відповідно, у нас кожне дерево, яке ми висаджуємо, комусь присвячене. Ми посадили клени-явори – це місцевий вид, декоративної форми. Він буде добре доповнювати композицію самого проспекту», – розповіла керівниця управління екології та природних ресурсів ЛМР Олександра Сладкова.

Одне з висаджених на проспекті Свободи дерев присвячене воїнам із полку «Азов». До слова, у п'ятницю, 21 жовтня, будуть висаджувати Сад здоров’я на території лікарні Першого медоб’єднання (Лікарня швидкої допомоги).