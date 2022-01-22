Ландшафт проспекту Свободи із кленами розпланував міський садівник Адольф Рьорінг понад 100 років тому

У суботу, 22 січня, на проспекті Свободи у Львові зрізають майже два ряди старих кленів. В управлінні екології та природних ресурсів міськради Львова пояснюють, що дерева аварійні – з ураженою серцевиною, великими дуплами і прикореневою гниллю.

За словами керівниці управління Олександри Сладкової, заміну дерев на проспекті Свободи планували кілька років, аби вона була максимально ефективною, але розтягнутою в часі і менш болісною. Вже навесні замість зрізаних дерев обіцяють висадити 24 саджанці клена-явора. Олександра Сладкова каже, що такий же гостролистий клен не можуть висадити, тому що немає якісного повнорозмірного посадкового матеріалу, а також такі клени найбільше страждають під час буревіїв і піддаються омелі. Тож заради безпеки дерева замінять на схожі.

«Якщо поглянути на гуглпанорами 2015 року, то бачимо цілком здорові на вигляд і симпатичні клени гостролисті. Посаджені більшість з них за планом Арнольда Рьорінга наприкінці 19 століття, тоді, коли розбили сквер на місці русла щойно пущеної під землю Полтви. На ділянці від площі перед Оперою і пам‘ятником Шевченку збереглися 4 ряди дерев (класичний бульвар). Посередині – два ряди гіркокаштанів, по сторонах біля проїзної частини проспекту – клен гостролистий», – розповідає Олександра Сладкова.

Вона додає, що за минулі 5 років дерева сильно втратили, а буревій влітку 2021 року завдав їм остаточного удару.

«Для заміни вибір впав на клен-явір аутропурпуреум, два екземпляри якого ми посадили на проспекті кількома роками раніше. Дуже добре почувається, гарно доповнює платани малюнком кори, має темно-зелене листя, якщо дивитись зверху, і дуже цікаве бурячкове – якщо дивитись на листову пластину знизу», – пояснює керівниця управління екології ЛМР.

Олександра Сладкова додає, що зрізка відбувається зараз, тому що земля добре промерзла і є можливість провести роботи без пошкодження газонів і поливальних систем.

Щодо каштанів на проспекті Свободи, то управління екології, за словами олександри Сладкової, планує ще років 10-20 боротись за підтримання їх здоров‘я та довголіття, зокрема робити ін‘єкції від молі та інші обробки.

Додамо, що раніше територія сучасного проспекту Свободи називалась Гетьманськими валами. У першій половині ХІХ ст. уздовж берегів Полтви проклали дві паралельні вулиці – основу майбутнього бульвару, та обсадили їх рядами тополь. У 1880-х рр. річку перекрили склепіннями, а упродовж 1888–1890 рр. тут за проектом Арнольда Рьорінґа висадили дерева, клумби і квітники.