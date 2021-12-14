У вівторок, 14 грудня, на площі Ринок довелося зрізати гіркокаштан, який ріс біля фонтану зі скульптурою Діани. Дерево було у дуже поганому стані, адже вік мало поважний: з сотню років.

В управлінні екології кажуть: спостерігали за каштаном два роки, а також провели екологічні дослідження.

«Каштан мав структурні вади: дві гострі розвилки. Це означає, що коли у ці розвилки натікає вода, на морозі вона перетворюється на лід. І ця крига могла у будь-який момент розколоти дерево», – пояснює керівниця управління екології та природних ресурсів Олександра Сладкова.

Крім того, на дереві принаймні два роки прогресував бактеріоз. Дослідження за допомогою спеціального пристрою «Арботом» теж дало дуже невтішні висновки. Цей апарат дозволяє обстежити внутрішню структуру дерева за допомогою ультразвукових знімків. Аналіз показав: залишати такий каштан у місці скупчення людей було б небезпечно.

За словами Олександри Сладкової, каштани на площі Ринок висадили у міжвоєнний період. Збереглися фотографії 30-х років, на яких видно, що молоді дерева вже ростуть біля Ратуші. Упродовж останніх п’яти років на площі вже замінили сім каштанів. Адже ці старі дерева просто всохли.

Тож уже навесні на місці зрізаного дерева висадять інший каштан, що має рожевий цвіт.

А от біля вілли Грушевського, що на вул. Івана Франка, рятують понад столітній бук. Дерево необхідно убезпечити, щоби воно не впало. Тож в управлінні екології Львівської міськради вирішили поставити на бук спеціальні фіксуючі троси.

«На цьому дереві видряпана дата – 1911 рік. Скоріш за все, хтось із дітей Грушевського зробив цей напис», – припускає Олександра Сладкова.

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