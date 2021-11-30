352-річний дуб розташований на перехресті вул. Скрипника та просп. Червоної Калини

Віковий дуб, що росте поруч із Домом молитви «Голгофа» на Сихові, оголосять ботанічною пам'яткою природи. За відповідну ухвалу проголосували депутати Львівської міськради на засіданні у вівторок, 30 листопада.

352-річний дуб розташований на перехресті вул. Скрипника та просп. Червоної Калини на Сихові. Із проханням оголосити дерево ботанічною пам'яткою природи місцевого значення до Львівської міськради звернулася нардепка Наталія Піпа та ГО «Кращий Сихів».

Після ухвали депутатів ЛМР, управління екології має звернутися до відповідного департаменту Львівської ОДА. Обласні депутати мають на сесії погодити внесення вікового дуба до реєстру ботанічних пам'яток природи.

Нагадаємо, що 30 вересня Львівська обласна рада оголосила 400-річний дуб на вул. Енергетичній ботанічною пам’яткою природи місцевого значення.