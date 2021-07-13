Франковий дуб має природоохоронний статус з 2014 року

Львівська облрада відмовилася зняти природоохоронний статус із пам’ятки природи місцевого значення «Франковий дуб», який росте на території приватного господарства на вул. Воробкевича, 3 у Львові. Це питання мали розглядати на засіданні ЛОР у вівторок, 13 липня, однак його виключили з порядку денного.

Проектом рішення пропонувалося скасувати статус об’єкта природно-заповідного фонду для «Франкового дуба», який був наданий рішенням ЛОР сім років тому. Аргументом для цього був експертний висновок Національного лісотехнічного університету України про те, що дерево пошкоджене.

Водночас депутат від «Самопомочі» Олександр Кобзарев попросив зняти це питання з розгляду. Він пояснив, що працівники управління екології ЛМР зв’язалися з науковцем університету Володимиром Крамарцем, який дав негативний висновок щодо стану дерева, та дійшли згоди, що дерево можна врятувати, якщо взятися за його лікування.

Франковий дуб висаджений у 10-ту річницю смерті Івана Франка (фото Марії Синенької)

В управлінні екології та природних ресурсів ЛМР розповіли, що з 2018 року львів’янка Ірина Кметь, на території господарства якої росте вікове дерево, клопоче щодо зняття з дуба охоронного статусу з метою його видалення. Водночас немає однозначної позиції науковців щодо його загрозливого стану. Управління екології ЛМР та садівники Львова обстежили дерево, очистили та обробили порожнину від шкідників. Під час буревіїв це дерево не постраждало.

В бюджеті розвитку Львівської МТГ на 2021 рік виділено кошти на придбання апарату «Арботом», що дозволяє обстежити внутрішню структуру дерева за допомогою ультразвукових знімків. Апарат буде закуплено протягом трьох місяців. Разом з тим, з природоохоронного фонду виділено 199 тис. грн на лікування особливо цінних вікових дерев.

Франковий дуб – ботанічна пам'ятка природи місцевого значення, розташована на вулиці Воробкевича, 3 у Львові – на приватній земельній ділянці львів’янина Романа Кметя.

Рішенням ЛОР у 2014 році дереву було надано природоохоронний статус з метою його збереження. Дерево було висаджене 1926 року учнями, вчителями і батьками на території школи ім. Князя Льва товариства «Рідна Школа» на честь 10-х роковин з дня смерті Івана Франка.