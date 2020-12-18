У п'ятницю, 18 грудня, на площі перед Оперним театром почали висаджувати східні платани. Цих вісім дерев Львову подарували власники приватного розсадника з Городка. Про це розповіла начальниця міського управління екології Олександра Сладкова.

«Їх чудово виростили. Чому ми обрали саме платани? Тому що частина проспекту Свободи складається із каштанів усередині та кленів ззовні. Відповідно нам треба було відштовхуватись від цих двох порід. Подаровані рослини мають форму листочка, що схожа на клен», – пояснила вона.

Також Сладкова зазначила: місто продовжить посадку і ті дерева, які у незадовільному стані, в управлінні хочуть замінити цими ж платанами.

«Ми не будемо садити їх посередині, адже хочемо, щоб алея починалась із двох 120-річних каштанів, якими гордяться львів'яни. Тому додамо з боків», – пояснила Олександра Сладкова.

Зазначимо, платан східний росте швидко, він сягає 20 метрів, має широкі крони й візуально схожий на гостролисті клени та каштани.

Нагадаємо, у кінці минулого року на площі почали реконструкцію. Цьогоріч у жовтні тут запрацював новий фонтан, а на початку грудня презентували мініатюрну копію театру.