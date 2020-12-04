Задля доступності для незрячих шрифтом Брайля створили текстовий опис

Львівський національний академічний театр опери та балету ім. С. Крушельницької відтворили у мініатюрі. У п'ятницю, 4 грудня, відбулася презентація зменшеної моделі Львівської опери.

За словами скульптора Василя Одрехівського, бронзова модель максимально передає пропорції театру і навіть його скульптури, адже задля цього навіть використовувалося 3D-сканування будівлі опери дронами. Модель також увінчують маленькі копії скульптур «Слава», «Геній трагедії» та «Геній музики» авторства Петра Війтовича, які розташовані на верхівці фасаду будівлі. На таблиці, що розташована біля моделі, є інформація про театр українською та англійською мовами, а також шрифтом Брайля.

«Макет театру створювався приблизно рік. Спочатку одна ІТ-компанія розробила нам цифрову 3D-модель скульптури, опісля ми вже почали працювати над нею вручну. Тішусь, що процес створення таких мініатюр не зупиняється і вже скоро ви дізнаєтесь про новинку, над якою ми зараз працюємо», — розповів скульптор Василь Одрехівський.

Фото ЛМР

Нагадаємо, на площі перед театром ще триває реконструкція. 22 жовтня на площі запрацював сухий фонтан, 72 форсунки якого підсвічуються різними кольорами та рухаються в унісон з музикою в опері. Встановлення фонтану коштувало приблизно 1,5 млн доларів.