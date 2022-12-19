Десяток папуг живуть на дереві на вулиці Сторожинецькій у Чернівцях

На вулиці Сторожинецькій в Чернівцях помітили зграю папуг. Фото птахів опублікував депутат Чернівецької міської ради Сергій Гринюк. Виявилося, що це – папуги Крамера, які можуть витримувати до -20 °C морозу. У коментарі ZAXID.NET орнітологиня Вікторія Гусарова розповіла, що птахів не потрібно чіпати і підгодовувати: це – інвазивний вид і вони добре себе почувають в наших погодних умовах.

Фотографії папуг оприлюднив Сергій Гринюк, який також написав, що з десяток незвичних птахів розташувалися на дереві біля Петропавлівського собору. За його словами, місцеві мешканці розповіли, що тут папуги з’явилися ще влітку.

«Витримують 20 градусів морозу. Вони усеїдні. Коли знімав їх, то бачив, що вони їли насіння на дереві. А снігу у нас великого вже не буває. Біля смітників щось собі будуть знаходити. Ось така у нас екзотика», – написав депутат.

У коментарі ZAXID.NET орнітологиня Вікторія Гусарова пояснила, що ці папуги – інвазивний вид, який у разі поширення, загрожує іншим птахам, звичним для української природи. Орнітологиня зазначила, що папуг Крамера купують як домашню тваринку, проте птахи часто втікають і прекрасно себе почувають в природному середовищі. Але таку велику зграю у Чернівцях помітили вперше.

«Ці папуги дуже розумні. Адаптуються в будь-яких умовах, вони не пропадуть взагалі. Ці птахи витримують температуру до -20 °C, добре себе почувають у Гімалаях. Таку велику зграю у Чернівцях, здається, помітили, вперше. Скоріш за все, вони полетять собі далі. В Німеччині вони дуже поширену, наприклад, у Туреччині також. Для України це не надто поширені випадки, одиничні», – сказала Вікторія Гусарова.

За її словами, цих папуг не потрібно чіпати, не треба намагатися їх врятувати, зловити і в ні в якому разі не підгодовувати. «Ці папуги дуже добре себе почувають в наших умовах і легко дають собі раду. В жодному разі їх не треба підгодовувати. Це – інвазивний вид, який у разі поширення загрожує іншим видам птахів. Вони добре адаптуються, знаходять самі собі їжу. Скоріш за все – полетять десь далі», – додала Вікторія Гусарова.

Зазначимо, папуга Крамера — птах родини папугових. Мешкає переважно поблизу людини, у тому числі у великих містах. Тримається великими групами або колоніями. Вирізняється галасливою і непосидючою поведінкою.