Кінь Бадді, якого евакуювали у Домівку з Краматорська

Ліга доброго бігу організовує благодійний забіг для збору коштів на утримання врятованих із зони бойових дій та безпритульних тварин. Зібрані кошти передадуть «Домівці врятованих тварин» у Львові. Забіг відбудеться 3 грудня у парку Знесіння, участь у ньому можна взяти як офлайн, так і онлайн.

«Давайте допоможемо тваринам пережити зиму. Реєструйтесь на благодійний забіг для Домівки врятованих тварин. 100% отриманих коштів, за винятком організаційних витрат, будуть передані Домівці як благодійна допомога. Вартість стартового внеску при оплаті можливо збільшити, якщо маєте таке бажання», – закликали організатори.

Учасники можуть бігти 3 км і 8 км. Окремо є маршрут для дітей на 200 м. Внесок учасника забігу – 500 грн з дорослого і 200 грн за дитину. Онлайн-учасник може пробігти будь-яку відстань і переказати 450 грн. До слова, на онлайн забіг вже зареєструвалися люди з Києва, Ірпеня та Харкова.

Спортсмени бігатимуть трасою у парку «Знесіння». Старт та фініш дистанції будуть біля входу у Домівку врятованих тварин (вул. Олекси Довбуша, 24). Усі фінішери отримають медаль, виготовлену на 3D принтері.

Нагадаємо, «Домівка врятованих тварин» у парку Знесіння опікується хворими, пораненими та безпритульними тваринами різних видів. Від початку війни волонтери евакуювали до притулку тварин із зони бойових дій. Зараз у Домівці облаштовують котячий будиночок, в якому зможуть перезимувати до 60 котів.