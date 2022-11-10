Під час забігу збиратимуть гроші для зимівлі тварин у львівському притулку
Учасники зі всієї України можуть долучитися до благодійності
Ліга доброго бігу організовує благодійний забіг для збору коштів на утримання врятованих із зони бойових дій та безпритульних тварин. Зібрані кошти передадуть «Домівці врятованих тварин» у Львові. Забіг відбудеться 3 грудня у парку Знесіння, участь у ньому можна взяти як офлайн, так і онлайн.
«Давайте допоможемо тваринам пережити зиму. Реєструйтесь на благодійний забіг для Домівки врятованих тварин. 100% отриманих коштів, за винятком організаційних витрат, будуть передані Домівці як благодійна допомога. Вартість стартового внеску при оплаті можливо збільшити, якщо маєте таке бажання», – закликали організатори.
Учасники можуть бігти 3 км і 8 км. Окремо є маршрут для дітей на 200 м. Внесок учасника забігу – 500 грн з дорослого і 200 грн за дитину. Онлайн-учасник може пробігти будь-яку відстань і переказати 450 грн. До слова, на онлайн забіг вже зареєструвалися люди з Києва, Ірпеня та Харкова.
Спортсмени бігатимуть трасою у парку «Знесіння». Старт та фініш дистанції будуть біля входу у Домівку врятованих тварин (вул. Олекси Довбуша, 24). Усі фінішери отримають медаль, виготовлену на 3D принтері.
Нагадаємо, «Домівка врятованих тварин» у парку Знесіння опікується хворими, пораненими та безпритульними тваринами різних видів. Від початку війни волонтери евакуювали до притулку тварин із зони бойових дій. Зараз у Домівці облаштовують котячий будиночок, в якому зможуть перезимувати до 60 котів.