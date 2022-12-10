«Домівка врятованих тварин», що розташована у львівському парку «Знесіння», запустила щорічну акцію «Миколай в Домівку» і просить підтримати звірят смачним і корисним.

У «Домівці» живуть коти, собаки, коні, їжатці, мавпи, бабак, павич, папуги, лелеки, єноти, лисиці, віслюк, орлан та інші звірі й птахи, евакуйовані із зони бойових дій, врятовані на вулиці чи викуплені з приватних закладів і притравочних станцій. Для харчування тварин, яких тут десятки, потрібні сіно, свіжі овочі й фрукти, горіхи і ягоди, куряче м’ясо, риба тощо. Також вихованці «Домівки» чекають від Миколая іграшок та потрібних аксесуарів – нашийників, гребінців тощо.

Охочі допомогти «Домівці врятованих тварин» можуть обрати «лист» від тварини, купити подарунки і принести їх на вул. Довбуша, 24.

Листи мешканців Домівки врятованих тварин до Миколая

Як інформував ZAXID.NET, у травні «Домівка врятованих тварин» почала будівництво нового притулку для тварин за 45 км від Львова. Земельну ділянку в селі Сілець біля Добротвора надав благодійник.