Робота ТЦК гарантує стабільне поповнення Сил оборони

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки забезпечили близько 90% від усієї мобілізації військових до лав ЗСУ у 2025 році. Про це у п'ятницю, 6 лютого, повідомив головнокомандувач Олександр Сирський.

За його словами, саме робота ТЦК гарантує стабільне поповнення Сил оборони. Адже лише приблизно 10% військовослужбовців потрапляють до армії за іншими каналами рекрутації.

Водночас очільник ЗСУ зазначив, що росіяни повністю виконали, а інколи навіть перевиконали плани з комплектування власних військ. За останні пів року чисельність російського угруповання залишалася на рівні 711–712 тис. солдатів, включно з оперативним резервом. При цьому щодобові втрати окупантів становлять у середньому близько 1000–1100 військовослужбовців.

Нагадаємо, 13 січня 2026 року Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що у 2025 році втрати України на війні зменшились на 13%, водночас росіяни минулого року втратили на фронті понад 418 тис. військових.

Володимир Зеленський в інтервʼю для французького телеканалу France 2 у лютому заявив, що в Україні офіційно на полі бою кількість загиблих військових, кадрових та мобілізованих, становить 55 тис.