Обʼєкт міг бути повʼязаним з ремісничими приміщеннями

У середмісті Дубна виявили археологічний обʼєкт, який за знахідками чітко датували ХVІ століттям. Це може бути господарське приміщення ремісничої майстерні. А ще у розкопі вперше у Дубні виявили монету Кримського ханства, що може пояснювати згадки про «дубенських татар». Про результати роботи археологів розповіли на сторінці Державного історико-культурного заповідника міста Дубна.

Рятівні археологічні роботи провели на вулиці Костянтина Острозького. Там вдалося відкрити обриси невеликої споруди розміром 2×2 м, заглибленої у материк майже на 1,5 метра.

Там виявили значну добірку металевих виробів: цвяхи, елементи кріплення, підківки до чобіт, уламки ножів, 10 фрагментів голок та шил. «Це може вказувати на те, що споруда повʼязана із проживанням поруч дубенського ремісника – чи то кравця, чи то шевця. Підсилює дане припущення виявлення свинцевої пломби, яка містить гмерк – цеховий або родинний ремісничий знак, який широко використовувався у Європі здебільшого для опломбування сукна», – пояснюють на сторінці замку.

У розкопі виявили також 192 уламки посуду, здебільшого горщиків, а також глеків, макітер, мисок і покришок.

«Найвірогідніше, виявлена споруда спочатку мала господарське призначення і слугувала для мешканців тутешньої садиби погребом. У подальшому його перетворили на смітник, куди потрапляли численні побутові відходи: битий посуд, непотрібні інструменти, рештки від переробки і споживання їжі та інше», – розповіли науковці.

Керамічні та металеві вироби (фото заповідника)

Цікавими знахідками є чотири монети:

півгріш Сигізмунда І Старого;

литовський півгріш 1562 року;

литовський дводенарій короля Сигізмунда ІІ Августа 1570 р.;

монета, що належить до емісій правителів Кримського ханства.

«Це дуже важливо, оскільки свідчить не лише про культурні та торговельні зв’язки Дубна у цей історичний період з Кримом, але й слугує опосередкованим свідченням про “дубенських татар”, які згадуються в писемних джерелах XVI ст. Така монета вперше знайдена на території нашого міста. Вона поки що чекає на свою детальну атрибуцію», – додали археологи.

Монети і реміснича пломба (фото Дубенського заповідника)

За словами наукового співробітника заповідника Юрія Пшеничного, у середмісті Дубна це лише третій задокументований обʼєкт ХVІ століття від 2005 року, коли центр міста активно досліджував рівненський археолог Богдан Прищепа. Таку невелику кількість обʼєктів того періоду пояснюють інтенсивною забудовою центральної частини міста в ХІХ–ХХ століттях. Об’єкт на вулиці Острозького дає можливість порівняти матеріальну культуру дубенських міщан доби князя Василя Острозького і середини ХVІ століття.

Усі знахідки зараз на опрацюванні та реставрації, згодом їх передадуть у фонди та експозицію Дубенського замку.