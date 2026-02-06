Пацієнт каже, що спеціалістам вдалося дуже точно відтворити його обличчя

Волонтер Владислав Косянчук з Києва став першим пацієнтом, якому в центрі Unbroken у Львові відновили понівечене обличчя з допомогою протеза, що відтворює навіть зморшки. Це екзопротез – накладка, що кріпиться до шкіри та імітує природний вигляд втрачених частин обличчя. Цей новий напрям у медицині львівські спеціалісти перейняли в ізраїльських колег.

35-річний Владислав Косянчук активно допомагає війську від початку повномасштабного вторгнення. Торік під час чергової поїздки на схід волонтер потрапив у ДТП: отримав важкі переломи обличчя та значні ушкодження тканин навколо ока. Через серйозність травм, хірургам довелося видалити частину анатомічних структур, повідомили у пресслужбі ЛМР.

Якось чоловік дізнався, що в Unbroken приїздить місія лікарів з Ізраїлю, і йому вдалося потрапити на консультацію до топового хірурга-офтальмолога та окулопластичного спеціаліста Йоава Вардізера. А вже далі пацієнтом займалася екзопротезистка Таїсія Ярова. Вона перейняла найкращий ізраїльський досвід і тепер впроваджує нові технології в центрі та створює екзопротези для українських пацієнтів.

Екзопротез — це накладка, що кріпиться до шкіри та імітує природний вигляд втрачених частин обличчя. Процес виготовлення такої накладки надзвичайно складний і багаторівневий. Спершу протезист знімає зліпок з обличчя пацієнта, виконує 3D-сканування та на основі цифрової моделі вручну формує прототип із пластиліну. Потім виготовляє воскову модель, у якій відтворює текстуру та колір шкіри: зморшки, форму та найдрібніші анатомічні деталі. Після цього спеціаліст відливає модель з медичного силікону та розфарбовує її вручну.

«Екзопротезування поєднує в собі медичні аспекти, роботу художника та скульптора, а іноді навіть трохи психолога. Ця професія досить нова, але дуже потрібна. Вважаю за честь перейняти найкращий багаторічний досвід спеціалістів з Ізраїлю і впроваджувати нові технології в нашому центрі», – каже екзопротезистка Таїсія Ярова.

Це перший екзопротез такого типу в центрі Unbroken. Там кажуть, що для команди лікарів це не просто новий напрям у медицині, а важливий крок до повернення людям відчуття себе, внутрішньої цілісності.

Пацієнт дивиться у дзеркало і каже, що бачить себе до аварії. Спеціалістам вдалося до дрібниць відтворити його обличчя.