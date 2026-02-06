На території школи №60 знайшли гранату

У п’ятницю, 6 лютого, на території середньої школи №60, що на вул. Петра Полтави у Львові, знайшли гранату. Походження боєприпасу з’ясовують правоохоронці.

Як повідомив директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк, близько 10:00 на території школи №60 у Залізничному районі було виявлено предмет, схожий на гранату. Його помітила вчителька закладу, яка одразу повідомила правоохоронні органи.

«Учнів і працівників школи оперативно евакуювали. На місце негайно прибули поліція, кінологи та інші відповідні служби. Предмет вилучили, провели ретельне обстеження території та приміщень школи. Звідки взявся цей предмет – надалі з'ясовуватимуть правоохоронці», – зазначив Андрій Закалюк.

Знайдено корпус старої гранати Ф-1

Освітній процес у школі відновлююють. Поліцейські з’ясовують походження боєприпасу.

У поліції уточнили ZAXID.NET, що на території школи вилучили корпус старої гранати Ф-1 без вибухової речовини, який не становив загрози. Правоохоронці вирішують питання правової кваліфікації події.