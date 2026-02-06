На вихідних варто очікувати на мокрий сніг, а з понеділка повернеться мороз

Погода у лютому мінлива: від морозів до потепління всього кілька днів. Синоптики львівського гідрометцентру оприлюднили прогноз у Львові та області із 7 по 11 лютого. На вихідних варто очікувати на мокрий сніг, а з понеділка повернеться мороз до -15°С, але потім знову потепліє.

Як вказано у прогнозі синоптиків, у суботу, 7 лютого, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Туман, ожеледь. На дорогах – ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північний, 5–10 м/с. Температура вночі – від 3°С морозу до 2°С тепла, вдень – 0–5°С тепла. У Львові температура вночі – 0–2°С морозу, вдень – 1–3°С тепла.

У неділю, 8 лютого, у Львові та області температура повітря становитиме близько 1°С морозу, синоптики прогнозують дощі з мокрим снігом.

У понеділок, 9 лютого, прогнозують похолодання. Вночі температура повітря на Львівщині опуститься до 13°С морозу, а вдень становитиме близько 8°С морозу. Вночі можливий невеликий сніг, а вдень опадів не прогнозують.

У вівторок, 10 лютого, вночі на Львівщині буде до 15°С морозу, а вдень потепліє і позначки термометра показуватимуть близько 2°С морозу.

У середу, 11 лютого, у Львівській області уже може потепліти до 3°С тепла, можливий дощ із мокрим снігом. Вночі температура повітря становитиме до 5°С морозу.

Під час відлиги з дахів будинків можуть падати бурулі чи брили льоду, травмуючи перехожих чи пошкоджуючи припарковані авто. Раніше ZAXID.NET розповідав, хто відповідає за очищення даху від снігу та що робити, якщо на вас чи ваше авто все ж таки щось впаде.