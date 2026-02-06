Приватизацію озер у Комарному оскаржили в суді

Прокуратура звернулася з позовом до суду про повернення Комарнівській громаді на Львівщині незаконно відчужених комунальних ставків та майже 300 га землі під ними.

Як повідомили у п’ятницю, 6 лютого, у прокуратурі Львівщини, всупереч вимогам Земельного та Водного кодексів України було незаконно оформлено право приватної власності на водні об’єкти та гідротехнічні споруди. «Водночас ці об’єкти є нерозривно пов’язаними із земельною ділянкою та відповідно до закону не підлягають відчуженню», – зазначили в прокуратурі.

За версією правоохоронців, міська рада без проведення земельних торгів передала в оренду юридичній особі земельну ділянку площею майже 300 га. Землю надали для обслуговування нерухомого майна площею лише 507 м2. Тобто, площа землі в тисячі разів перевищує площу об’єкта.

Прокуратура подала позов до Господарського суду Львівської області про скасування незаконних договорів та повернення земельної ділянки у комунальну власність. Суд відкрив провадження у справі.

За інформацією з судового реєстру, прокуратура позивається до ТзОВ «Компанія “Платинум”» про визнання недійсними укладених у 2021 році договорів купівлі-продажу семи ставків та гідротехнічних споруд, а також визнання недійсним договору оренди земельної ділянки площею майже 300 га, укладеного згаданою компанією з Комарнівською міськрадою у травні 2023 року. Прокуратура вимагає повернути майно та землю у власність громади.

За даними YouControl, ТзОВ «Компанія “Платинум”» зареєстроване 18 років тому у селі Березець Комарнівської громади. Основний вид діяльності – виробництво добрив і азотних сполук. Власницею фірми є львів’янка Ольга Демцю-Горностай.