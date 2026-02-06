Новий хопер для перевезення цементу моделі 19-7160, розроблений Крюківським вагонобудівним заводом

«Крюківський вагонобудівний завод», найбільший виробник вагонів в Україні, створив нову модель хопера для перевезення цементу та готується запустити її у серійне виробництво, повідомило підприємство.

На підприємстві виготовили два дослідні зразки: один випробовували з вантажем, інший – без нього. Обидва вагони успішно пройшли всі тести, і модель 19-7160 рекомендували до серійного виробництва. Новий цементовоз має вантажність 73,5 тонни, об’єм кузова 76 м³ і масу тари 20,5 тонни. Вагон виконаний у габариті 1-ВМ, що дозволяє використовувати його на основних залізничних маршрутах.

Як пояснив головний конструктор із вантажного вагонобудування КВБЗ Андрій Гетьман, нову модель розробили на запит виробників будматеріалів. Вони переходять на легші сорти цементу, які займають більший об’єм при тій самій вазі. Через це стандартні вагони часто заповнюються не повністю, а перевезення стає менш ефективним. Новий хопер дозволяє уникнути таких проблем.

Що відомо про діяльність Крюківський вагонобудівний завод

Крюківський вагонобудівний завод – одне з найбільших і найстаріших машинобудівних підприємств в Україні, яке спеціалізується на виробництві транспортних засобів, зокрема залізничного рухомого складу. Підприємство розташоване у місті Кременчук Полтавської області.

Фінансові результати заводу у 2025 році залишаються складними. За підсумками дев’яти місяців підприємство отримало збиток 76,1 мільйона гривень проти прибутку 48,4 мільйона гривень роком раніше. Загальний дохід від продажу вагонів зріс до 2,1 мільярда гривень, однак виручка від реалізації вантажних вагонів впала більш ніж удвічі – до 873,2 мільйона гривень.

Основні поставки у 2025 році припали на пасажирські вагони. Зокрема, для «Укрзалізниці» завод виготовив 45 купейних спальних вагонів, серед яких чотири – для перевезення пасажирів з інвалідністю. У 2024 році підприємство реалізувало 1 096 вантажних вагонів, що майже на 10% більше, ніж у 2021 році.