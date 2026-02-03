Збитки укрзалізниці оцінюються майже в 3 млн грн

26 січня Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід посадовцю «Львівської залізниці», який влітку 2022 року купив вугілля для потреб підприємства за цінами, що майже удвічі вищі за ринкові. Посадовець завдав збитків державі на майже 3 млн грн, йдеться в рішенні суду, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Йдеться про начальника служби організації та закупівель «Львівської залізниці». Йому інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури. Суд обрав 41-річному підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави в 66,5 тис. грн.

У серпні 2022 року служба закупівель «Львівської залізниці» придбала 650 тонн вугілля без належного аналізу ринкових цін та конкурентних пропозицій. Договори з постачальником уклали за ціною понад 11 тис. грн за тонну, а ринкова ціна вугілля на той час не перевищувала 6,5 тис. грн за тонну.

Таким чином АТ «Укрзалізниця» перерахувало постачальнику 7,2 млн грн за поставлену продукцію, з яких переплата становила 2,96 млн грн.

Вугілля служба закупівель придбала в ТОВ «ПраймСел», що було зареєстроване у Волинській області лише за пів року до оголошення закупівлі. Підприємство належить волинянину Володимиру Войтовичу і, за даними сервісу «Юконтрол», займається оптовою торгівлею твердим паливом, зокрема, кам’яним вугіллям. Водночас під час війни ТОВ «ПраймСел» також постачає продукти харчування для ЗСУ і корм для воєнізованої охорони АТ «Укрзалізниця».

Додамо, що в липні 2022 року ТОВ «ПраймСел» продало таке ж вугілля «Одеській залізниці» за ціною 11,7 тис. грн за тонну, про що свідчать дані з системи електронних закупівель Prozorro.

А в липні 2025 року, за повідомленням Львівської обласної прокуратури, директору ТОВ «ПраймСел» повідомили про підозру за продаж неякісного вугілля Рава-Руській лікарні, що завдало збитків державі на 1,7 млн грн. За даними сервісу «Юконтрол», обвинуваченим у справі є сам Володимир Войтович.