Тривають заходи щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів

Правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів в одній із виправних установ Запоріжжя. Сума завданих державі збитків становить 14,6 млн грн. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та Бюро економічної безпеки 23 січня.

Слідчі встановили, що у 2024 році керівник Державної кримінально-виконавчої служби України організував закупівлю дроту за завищеними цінами. З цієї сировини надалі виготовляли малопомітні перешкоди, що використовуються для оборонних цілей.

До схеми експосадовець залучив товарознавця підприємства та директора підконтрольного товариства. Зокрема, товарознавець організовував постачання дроту від реального виробника, однак оформлював документи через підконтрольне йому товариство штучно завищуючи вартість продукції більш ніж на 20%. Це призвело до завдання держпідприємству збитків на суму понад 14,6 млн грн.

Відомо, що держпідприємство не дотримувалося процедур публічних закупівель і не публікувало інформацію в системі Prozorro, що сприяло реалізації злочинної схеми.

Фігурантам схеми оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах). Триває досудове розслідування.

Раніше повідомлялось, що СБУ викрила схему постачання Силам оборони гуртової партії бракованого спорядження на 60 млн грн. Йдеться про 43 тис. захисних балістичних окулярів та окулярів-масок.