Судно Marinera затримали 7 січня

Сполучені Штати затримали одного з громадян України, який входив до складу екіпажу нафтового танкера Marinera, раніше відомого як Bella 1. Про це у п'ятницю, 6 лютого, повідомило посольство України в США в коментарі для «Суспільного».

За даними дипломатичного відомства, затриманого українця буде доставлено до США, де щодо нього проведуть необхідні процесуальні дії. Американська сторона поінформує українських дипломатів після його прибуття для подальшого супроводу справи.

У посольстві також підтвердили, що решта 16 українців з екіпажу танкера наразі перебувають у Великій Британії.

Нагадаємо, що протягом кількох тижнів американські військові відстежували рух нафтового танкера Bella 1, який прямував для завантаження нафти з Венесуели. Згодом США отримали ордер на арешт танкера й затримали судно 7 січня.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявляла, що судно перебуває під санкціями й було заарештоване на підставі ордера федерального суду, а його екіпаж судитимуть за порушення федерального законодавства. 9 січня посолка України в США Ольга Стефанішина повідомила, що серед членів екіпажу танкера перебували 17 громадян України.

За даними ЗМІ, танкер Marinera пов’язаний з молдовським олігархом-втікачем Іланом Шором та колишнім депутатом від забороненої «ОПЗЖ» Віктором Баранським.