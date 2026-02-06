Промислова, 28 у Google maps

Східницька селищна рада замовила капітальний ремонт нежитлової будівлі в центрі на вулиці Промисловій, 28 за 14,26 млн грн. У кошторисі, оприлюдненому в системі Prozzoro, ціни на низку будівельних матеріалів у два–три рази перевищують ринкові. Про це повідомили «Наші гроші», у пʼятницю, 6 лютого.

Роботи мають тривати до кінця 2027 року. Проєкт передбачає нові підлоги з паркетом і лакуванням, підвісні стелі та оновлення стін, проте у документації не вказано, для чого саме використовуватимуть приміщення після ремонту. Водночас у проєктній документації зазначено код будівель, який стосується музеїв і художніх галерей.

Проєкт капремонту восени 2025 року розробила Оксана Борецька, а позитивний експертний висновок надала компанія «Вітрувій Експерт». Фінансування здійснюватиметься з місцевого бюджету. Договірна ціна є фіксованою та включає 1,4 млн грн на компенсацію інфляційних витрат.

Водночас кошторис робіт містить ціни на окремі матеріали, які значно перевищують ринкові. Зокрема, клей для паркету Bona R-777 у документах оцінили у понад тисячу гривень за кілограм, хоча у будівельних магазинах Львова його можна придбати у два–три рази дешевше.

Схожа ситуація і з фасадною фарбою Ceresit CT 48, яку в кошторисі заклали майже по 800 грн за кілограм, тоді як у торговельних мережах Львова та Дрогобича її ціна становить від 296 до 381 грн.

Також у документах зазначено завищені ціни на сталеві радіатори, сухі штукатурні суміші та повнотілу цеглу. За даними роздрібних продавців, вартість цих матеріалів на ринку в середньому у півтора-три рази нижча, ніж та, що закладена в кошторисі ремонту.

Лише за кількома такими позиціями потенційна переплата може перевищувати 500 тис. грн.

Окрім цього, кошторис містить позиції без чіткого опису. Найбільші витрати передбачені на дерев’яний паркет майже по 3 тис. грн за квадратний метр, хоча в торговельних мережах Дрогобича паркетна дошка коштує значно дешевше, а навіть найдорожчі варіанти не перевищують цю ціну.

Подібна ситуація і з дерев’яними дверима, які без уточнення матеріалів та комплектації оцінили більш ніж у 16 тис. грн за квадратний метр. Для порівняння, більшість готових дверних блоків у магазинах коштують удвічі менше.

Компанія «Неопалима купина» була єдиним учасником торгів. Умови участі передбачали наявність власної або орендованої будівельної техніки, щонайменше восьми працівників у штаті та низки сертифікованих фахівців. Також від учасника вимагали досвід виконання аналогічних робіт для державних або комунальних замовників і фінансову спроможність, підтверджену звітністю за 2024 рік.

ТОВ «Неопалима купина» зареєстроване у 1995 році на Львівщині. Керівницею компанії є Ольга Лукавецька, а власником – мешканець Дрогобича Віталій Галинський. З 2019 року підприємство отримало державних та комунальних підрядів на майже 179 млн грн.

У серпні 2025 року «Антикорупційний вимір» повідомляв, що ця компанія уклала договір із Білозерською селищною радою на Херсонщині щодо ремонту приватного будинку. За інформацією поліції, підрядник фактично виконував робіт, а лише передав матеріали замовниці – ремонт будинку здійснював чоловік замовниці, який не має жодного стосунку до підрядника. л