Компанія раніше вже постачала захисні костюми ДСНС

У 2022 році Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області закупило для рятувальників спеціальні захисні костюми майже вдвічі дорожче за ринкову ціну. Вартість одного комплекту склала 8100 грн, хоча на ринку такі ж комплекти коштували близько 4400 грн. Загальна сума закупівлі становила понад 6,3 млн грн – внаслідок цього переплата на закупівлі, за розрахунками експертів, сягає понад 2,9 млн грн.

У вівторок, 3 лютого, Офіс генерального прокурора повідомив про підозру в розкраданні бюджетних грошей у 2022 році директорці львівської компанії-постачальника. За даними слідства, за попередньою змовою з посадовцями ГУ ДСНС у Вінницькій області, вона поставила 790 комплектів спецодягу поганої якості за майже вдвічі завищеною ціною. Офіс генерального прокурора зазначає, що державі завдано 6,4 млн грн збитків, проте за судовою ухвалою різниця на закупівлю спецодягу між ринковою ціною та ціною компанії становить 2,9 млн грн. Вказана прокуратурою сума у 6,4 млн грн є вартістю всієї закупівлі.

Прокуратура не вказує прізвища директорки компанії, проте у системі Prozzoro є тендер, укладений восени 2022 року між ГУ ДСНС у Вінницькій області та львівською компанією «Профф», у якому йдеться про постачання 790 комплектів спецодягу для рятувальників. У бізнес-аналітичній системі YouControl в інформації про компанію «Профф» зазначається, що з 2021до 2023 року Уляна Панасюк була керівницею компанії.

З даних в Prozzoro відомо, що ГУ ДСНС у Вінницькій області 10 жовтня 2022 року оголосило тендер на закупівлю 790 спецкостюмів для рятувальників. Очікувану суму для закупівлі вказали 6,399 млн грн.

В протоколі розкриття, датованого 11 жовтня, тендерних пропозицій стало відомо, що заявку подала лише компанія ТОВ «Профф», а ГУ ДСНС визнало її пропозицію найбільш економічно вигідною, хоч, за версією слідства, ціна була завищена і не відповідала вимогам Закону України «Про публічні закупівлі». У протоколі розкриття тендерних пропозицій зазначено, що ТОВ «Профф» відповідало всім кваліфікаційним критеріям, підстав для відмови не було, а сума тендеру підтверджена як 6,399 млн грн.

Щоб встановити, чи було завищення вартості костюмів наслідком службової недбалості чи зловживанням посадовцями, слідчі через суд отримали доступ до документів, пов’язаних із закупівлею. Йдеться про оригінали договорів і додатків, платіжні доручення, накази, накладні та листування з постачальниками. Також у судовій ухвалі зазначили про судову почеркознавчу експертизу, щоб перевірити справжність підписів у документах.

До слова, в бізнес-аналітичній системі YouControl зазначено, що ТОВ «Профф» зареєстроване в лютому 2021 у Львові. Власниками компанії є Антон Олексин і Максим Довгановський, а керівником компанії вказаний Максим Довгановський. Основним видом діяльності підприємства є неспеціалізована гуртова торгівля.

У 2024 році керівник компанії Антон Олексин уже притягався до відповідальності. Його визнали винним в наданні відкатів посадовцям за отримання держзамовлень. Тоді ж суд відправив Олексина у СІЗО з можливістю сплатити майже 10 млн грн застави. Згодом Олексин уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, розкаявся, сплатив заставу і вийшов з СІЗО.

У 2022 році рослідувальне медіа NGL повідомило, що Львівська міська рада та підпорядковані їй комунальні підприємства замовили у ТОВ «Профф» товари на понад 3 млн грн. NGL зазначили, що саме у ТОВ «Профф» купували дорожчі противогази по 5-6 тис. грн з ПДВ за комплект, хоч один комплект із маскою, фільтром та сумкою на той час коштував 4,5 тис. грн.