Затримання Антона Олексина у січні 2024 року у Києві

Подільський районний суд міста Києва визнав винним 42-річного генерального директора львівського ТОВ «Профф» Антона Олексина у наданні хабаря та оштрафував на 68 тис. грн. У вироку йдеться, що підприємець передав посадовцю Міноборони понад 522 тис. грн відкатів за отримання держзамовлень. Ще 125 тис. грн відкатів обвинувачений передав посадовцю Нацгвардії.

У першій половині 2023 року підприємець зустрівся з начальником служби радіаційного, хімічного, біологічного захисту служби екологічної безпеки Національної гвардії України (військовий обіймає посаду донині). У вироку йдеться, що бізнесмен запропонував йому сплачувати відкати розміром 5% від вартості поставленої продукції, якщо той забезпечить перемогу на торгах для ТОВ «Профф». Посадовець Нацгвардії погодився на цю пропозицію.

З вересня і до кінця 2023 року три військові частини уклали 5 угод з ТОВ «Профф» на постачання дезактиваційних засобів, індивідуального спорядження тощо. Загальна вартість договорів становить 2,5 млн грн. Антон Олексин 12 січня 2024 року перебував у власному службовому кабінеті, який розташований у будівлі на вул. Б. Хмельницького, 176, і підготував для посадовця Нацгвардії 125 тис. грн відкатів. Вже 14 січня бізнесмен взяв хабар і вирушив до Києва на автомобілі Jeep Grand Cherokee. Того ж дня Антон Олексин зустрівся з посадовцем Нацгвардії у кав'ярні Drive, що у місті Вишневе й передав гроші.

Крім цього, бізнесмен вирішив домовитися про відкати з полковником та начальником військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗСУ (чоловік обіймав посаду до 15 січня 2024 року). Антон Олексин також у першій половині 2023 року пообіцяв сплачувати йому 5% відкатів за отримані угоди. У листопаді 2023 року ТОВ «Профф» підписало з Міноборони договір на закупівлю 4290 комплектів індивідуальних комплектів РХБ захисту за 36,5 млн грн. Антон Олексин у січні 2024 року підготував для полковника 14,6 тис. доларів відкатів (за курсом НБУ у січні 2024 року – понад 552 тис. грн). Гроші він передав посадовцеві 15 січня 2024 року на парковці у Києві, що на вулиці Верхній Вал, 2А. Після цього Антона Олексина та полковника ЗСУ затримала Служба безпеки України.

Антона Олексина та посадовця Міноборони затримали 15 січня у Києві. Фото Офісу генпрокурора

Обвинувачений отримав підозру в наданні хабарів посадовцям. Суд відправив його у СІЗО з можливістю сплатити майже 10 млн грн застави. Антон Олексин 19 грудня уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, розкаявся, сплатив заставу і вийшов з СІЗО. Посадовцю Міноборони 16 січня 2024 року повідомили про підозру в одержанні хабаря в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 368 ККУ) його також відправили під варту з можливістю сплатити майже 10 млн грн застави. Наразі його справу слухає Галицький райсуд Львова.

Суддя Олена Павленко визнала винним Антона Олексина у зловживанні впливом та хабництві (ч. 1 ст. 369-2, ч. 1 ст. 369 ККУ) й оштрафувала на 68 тис. грн. Майже 10 млн грн застави суд повернув заставодавцю ТОВ «Профф». Вирок можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що згідно з бізнес-аналітичним порталом YouControl, ТОВ «Профф» зареєстроване у лютому 2021 року у Києві. У січні 2023 року компанію перереєстрували у Львові. Керівником компанії є Антон Олексин, якому належить 65% компанії, а технічним директором Максим Довгановський – він є власником ТОВ «Профф» на 35%. Основним видом діяльності підприємства є неспеціалізована гуртова торгівля.