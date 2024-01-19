Фігурантів справи затримали в Києві під час передачі частини хабара

Правоохоронці затримали львівського підприємця та полковника ЗСУ, які налагодили схему відкатів під час укладання контрактів на постачання товарів для Сил безпеки та оборони України. За хабар службовець обіцяв укласти угоду з відповідною компанією, яка б отримувала відкати на оборонних замовленнях.

Як повідомили 19 січня в СБУ, начальник одного з управлінь Командування Сил підтримки ЗСУ мав отримати від гендиректора львівського підприємства 45 тис. доларів хабара. За ці гроші він обіцяв укласти з ним договір про поставки оборонних товарів для ЗСУ. При цьому, сума угоди підприємця із ЗСУ, яку вони уклали наприкінці 2023 року, становила 36 млн грн.

Фото СБУ та поліції

Обох фігурантів затримали 15 січня в Києві під час передачі першої частини хабара – 14,6 тис. доларів. Під час обшуків у Києві та Львові правоохоронці вилучили чорну бухгалтерію та майже 10 млн грн гривневої готівки. Обом затриманим слідчі повідомили про підозри за ч. 3 ст. 368 (надання хабара) та ч. 3 ст. 369 (пропозиція хабара службовій особі). Галицький районний суд Львова обрав їм запобіжні заходи у вигляді арешту з можливістю внесення 10 млн грн застави кожному. Їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.