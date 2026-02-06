На Львівщині правоохоронці викрили чоловіка, який отримував державні виплати за батька, доки той перебував у російському полоні. За допомогою підроблених документів син незаконно привласнив майже 4 млн грн. Старості старостинського округу, яка видала фіктивну довідку, інкримінують службове підроблення. Про це у п’ятницю, 6 лютого, повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, 23-річний мешканець Золочівського району підробив довідку про те, що його батько до мобілізації до лав ЗСУ проживав разом із ним. Видала йому фіктивний документ 59-річна староста одного зі старостинських округів Бродівської міської територіальної громади.

Використовуючи підроблений документ, син отримував грошове забезпечення, включаючи додаткову винагороду, а також виплати грошової допомоги на оздоровлення та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань за 2024 рік. Ці гроші належали його батьку, який був захоплений у полон у квітні 2022 року.

Таким способом 23-річний чоловік заволодів бюджетними грошима на загальну суму майже чотири млн грн, якими розпорядився на власний розсуд.

Як уточнили у Львівській обласній прокуратурі, шахрайство викрили, коли торік у березні батько повернувся з полону і з’ясував, що частини з передбачених законодавством виплат немає.

Слідчі повідомили 23-річному чоловіку про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та ч.4 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Щодо старости слідчі завершили досудове розслідування, розпочате за ч.1 ст.366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скерували на розгляд суду. Санкція статті передбачає покарання – штраф або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на такий самий термін.