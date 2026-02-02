Зловмисниці загрожує до 8 років в'язниці

У Чернівцях жінка шахрайським методом виманювала гроші у рідних зниклих безвісти військовослужбовців. Вона обіцяла допомогти у пошуку та розповідала, що військові знаходяться у «сірій зоні» та треба тисячі гривень на їх евакуацію. Правоохоронці затримали 42-річну жінку та оголосили їй підозру.

За даними слідства, шахрайка створила фейкові акаунти у фейсбуці, через які знаходила дописи родичів зниклих на фронті військових. Щоб люди більше їй довіряли, вона представлялася волонтеркою та обіцяла допомогу у пошуках, повідомили в прокуратурі Буковини.

Однією з потерпілих стала 50-річна жителька області, яка розшукувала свого чоловіка. Він є військовослужбовцем ЗСУ, який зник безвісти на лінії бойового зіткнення.

«Скориставшись емоційним станом потерпілої, жінка, не маючи жодного стосунку ні до волонтерської діяльності, ні до пошуку зниклих безвісти військових, ні до евакуації чи обміну полонених, повідомила їй неправдиву інформацію», – зазначили правоохоронці.

Шахрайка запевняла, що її чоловіка нібито знайшли, він перебуває у важкому стані та терміново потребує евакуації із так званої «сірої зони». Під приводом «закриття збору» на евакуаційний транспорт псевдоволонтерка вимагала гроші, постійно вигадувала нові обставини, тиснула на терміновість та переконувала, що без негайного переказу коштів евакуація не відбудеться.

З метою ускладнення викриття зловмисниця використовувала кілька банківських рахунків, з яких надалі знімала готівку. Встановлено, що потерпіла загалом перерахувала їй понад 11 тис. грн.

Наразі жінці оголосили про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману вчинене, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Також правоохоронці перевіряють інформацію щодо її можливої причетності щонайменше до п’яти аналогічних фактів шахрайства.