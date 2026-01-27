В одяг вшивали мінікамери і маскували їх під гудзики та брошки

На Буковині бажаючим без проблем скласти іспит на водіння пропонували це зробити за допомогою шпигунського обладнання та спеціально перешитого одягу. СБУ та поліцейські викрили чотирьох зловмисників, які організували незаконну схему і з кожного клієнта заробляли по 1,5 тис. доларів. Працювала група в Чернівецькій та Хмельницькій областях, повідомили в поліції Буковини у вівторок, 27 січня.

У кожного із злочинної групи була своя роль. Один із підозрюваних підшукував людей, які не могли самостійно скласти теоретичний іспит, і пропонував їм повний супровід під час проходження тестування. Коли людина погоджувалася на таку схему і заплатила, то інший співучасник перед іспитом встановлював приховану саморобну відеокамеру, замасковану під ґудзик, елемент одягу або аксесуар, а також мініатюрний бездротовий навушник, які практично неможливо було помітити під час візуального огляду.

«Під час складання іспиту відеосигнал онлайн передавався четвертому співучаснику схеми, який перебував за межами екзаменаційного приміщення. Отримавши доступ до тестових завдань, він оперативно підбирав правильну відповідь та передавав її клієнтам через приховані засоби зв’язку», – повідомили в поліції.

Після успішної здачі тесту клієнт мав доплатити другу частину грошей, які чоловіки розподіляли між собою. Така послуга вартувала 1,5 тис. доларів, а працювали відразу у двох областях – Хмельницькій та Чернівецькій.

Правоохоронці задокументували кілька епізодів протиправної діяльності групи. Під час обшуків виявили обладнання для виготовлення спеціальної техніки, готові прилади та 18 комплектів обладнаного одягу, гроші та інші докази протиправної діяльності.

Наразі чотирьом зловмисникам вже оголосили про підозру за ч. 2 ст. 359 КК України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації). Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Однак за даними поліції розслідування ще не завершилося, адже зараз намагаються встановити точну кількість людей, які таким чином склали тести іспити на водіння, а також інших співучасників незаконної схеми.