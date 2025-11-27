Зелений колір панелі також допоможе краще індетифікувати обличчя

У всіх сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ на Тернопільщині встановили спеціальні панелі для того, щоб клієнти складали екзамени на посвідчення водія без допомоги сторонніх пристроїв. Панелі облаштовані одразу перед екраном монітора, тож людина, коли складає іспит, не зможе непомітно використовувати ні мобільний телефон, ні інші фото чи відеокамери, пояснила ZAXID.NET головна спеціалістка сектору комунікацій Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Хмельницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях Ангеліна Ключка.

«Щоб сфотографувати питання з тесту і відправити комусь, людині необхідно буде або високо підіймати руки, або сильно нахилятися вперед. Це вже буде свідчити про те, що студент намагається сфальшувати результати», – додала Ангеліна Ключка.

Захисні панелі також покращують роботу системи Face-ID, яка фіксує обличчя особи, що проходить іспит. Це дозволяє ще ефективніше контролювати дотримання правил проведення тестування. За словами майбутніх водіїв, самій здачі іспиту ці панелі не заважають.

Додамо, що сервісні центри МВС Тернопільщини, де можна скласти теоретичний або практичний іспит з водіння, розміщенні за такими адресами:

с. Підгороднє, вул. Стрийська, 5 (об’їзна Тернополя);

м. Кременець, вул. Шевченка, 67;

с. Угринь, вул. Об’їзна, 1 (об’їзна Чорткова).

Нагадаємо, що за правилами МВС під час проходження теоретичного іспиту категорично заборонено користуватися будь-якими сторонніми пристроями або «помічниками». У разі виявлення порушення тестування негайно припиняється, а його результати – анулюються.