Інструкторам та їх спільниці загрожує до 6 років ув’язнення

Правоохоронці викрили схему продажу фіктивних іспитів на посвідчення водія, яку налагодили працівники ужгородської автошколи. Інструкторам та їх спільниці загрожує до 6 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 29 жовтня, два інструктори місцевої автошколи діяли за попередньою змовою з 63-річною працівницею закладу. Інструктори передавали їй інформацію про абітурієнтів, які на той момент перебували за межами України, а жінка, використовуючи службовий комп’ютер і кваліфікований електронний підпис, вносила фіктивні дані до Єдиної інформаційної системи МВС.

«Це давало право “абітурієнтам” складати практичний іспит у територіальних сервісних центрах та отримувати водійські посвідчення. Задокументовано п’ять епізодів щодо майбутніх водіїв, які на момент складання іспитів перебували за кордоном», – розповіли правоохоронці.

Дії підозрюваних кваліфіковано як несанкціонована зміна інформації, що обробляється в автоматизованих системах, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 362 КК України). Санкція статті передбачає від трьох до шести років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до трьох років. Інших причетних до схеми встановлюють.