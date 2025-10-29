В автошколі Ужгорода складали іспити за водіїв, що були за кордоном
Фіктивні дані вносили до Єдиної інформаційної системи МВС
Правоохоронці викрили схему продажу фіктивних іспитів на посвідчення водія, яку налагодили працівники ужгородської автошколи. Інструкторам та їх спільниці загрожує до 6 років ув’язнення.
Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 29 жовтня, два інструктори місцевої автошколи діяли за попередньою змовою з 63-річною працівницею закладу. Інструктори передавали їй інформацію про абітурієнтів, які на той момент перебували за межами України, а жінка, використовуючи службовий комп’ютер і кваліфікований електронний підпис, вносила фіктивні дані до Єдиної інформаційної системи МВС.
«Це давало право “абітурієнтам” складати практичний іспит у територіальних сервісних центрах та отримувати водійські посвідчення. Задокументовано п’ять епізодів щодо майбутніх водіїв, які на момент складання іспитів перебували за кордоном», – розповіли правоохоронці.
Дії підозрюваних кваліфіковано як несанкціонована зміна інформації, що обробляється в автоматизованих системах, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 362 КК України). Санкція статті передбачає від трьох до шести років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до трьох років. Інших причетних до схеми встановлюють.