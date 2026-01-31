Шахраї представляються співробітниками СБУ

Шахраї представляються співробітниками СБУ та надсилають фейкові повістки про виклик на допит у зв’язку з нібито відкритим кримінальним провадженням. 30 січня таку фейкову повістку отримала львівська викладачка.

До редакції ZAXID.NET звернулись родичі львів’янки пенсійного віку, яка працює викладачкою в одному із ВНЗ міста (редакція знає, але не розголошує прізвища отримувачки фейкової повістки). Вони розповіли, що 30 січня їхня родичка отримала у вайбер повістку нібито від СБУ про те, що їй потрібно з’явитися в територіальний підрозділ у Києві для проведення опитування (а за наявності доказів, допиту) у справі про державну зраду. При цьому шахраї правильно вказали адресу проживання, прізвище та ініціали жінки. Звідки вони дізналися таку інформацію, незрозуміло.

Повістка, яку шахраї надіслали львів'янці від імені СБУ. Фото ZAXID.NET

«Родичка повідомила мені, що збирається їхати до Києва, тому що в неї проблеми з СБУ. Попередньо їй зателефонувала людина, яка представилася слідчим Нацполіції з Києва, скала, що вона є підозрюваною у справі про державну зраду. Що за нею слідкували вже певний час, прослуховували її телефон, їй надіслали вибухівку, яку вдалося перехопити раніше», – розповіла ZAXID.NET Ярина, родичка постраждалої.

За її словами, далі шахраї телефонували львів’янці кілька разів, представляючись слідчими СБУ та помічниками слідчих СБУ. Викликали на допит терміново у суботу, 31 січня, бо нібито в понеділок вже відбудеться суд і потрібні її свідчення. Казали, що, ймовірно, все обійдеться поясненнями, що вона ніякої вибухівки не замовляла, з колаборантами не співпрацювала, але на допит треба приїхати.

«Телефонували з чотирьох різних номерів. Налякали, що телефон прослуховується. Родичка була у такому стресі, що навіть боялася комусь зателефонувати й повідомити, що сталося. Готова була їхати», – розповіла Ярина.

Згодом львів’янка звернулася до адвоката, який пояснив їй, що це не повістка, а шахрайство. Ймовірно, шахраї хотіли отримати гроші за закриття справи. У розмові з нею вони справді про це натякали.

У СБУ Львівщини підтвердили ZAXID.NET, що це не повістка, а фейк. Справжня повістка про виклик на допит у СБУ має зовсім інший вигляд. До того ж, шахраї вказали вигадане прізвище начальника слідчого відділу СБУ. А за вказаною у фальшивці адресою в Києві немає територіального підрозділу, там розташований центральний апарат СБУ.