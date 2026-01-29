Шахрай отримав підозру

У Стрию на Львівщині поліцейські повідомили про підозру в шахрайстві місцевому 28-річному мешканцю, який ошукав 51-річного ветерана війни. Шахрай оформив на постраждалого 23 онлайн-кредити на суму понад 200 тис. грн, які привласнив.

Як повідомили у четвер, 29 січня, у поліції та прокуратурі Львівщини, у січні-березні 2024 року 28-річний житель Стрия увійшов в довіру до свого 51-річного знайомого, мешканця Стрийського району, який був звільнений з військової служби у зв’язку з пораненням на війні, та взявся допомогти йому у здійсненні фінансових операцій.

«Отримавши доступ до інтернет-банкінгу потерпілого, зловмисник незаконно оформив 23 кредитні зобов’язання на загальну суму майже 212 тис. грн. Одержані у такий спосіб кошти він привласнив», – йдеться в повідомленні поліції.

Коли кредитори почали масово телефонувати колишньому військовому з вимогами повернути борги, він за порадою адвоката звернувся у поліцію.

Поліцейські повідомили 28-річному мешканцю Стрия про підозру в шахрайстві та несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем (ч.4 ст.190 та ч.1 ст.361 ККУ). Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному – позбавлення волі на строк до восьми років.