Шахрай оформив кредитів на чужих людей на 300 тис. грн

Шевченківський районний суд Львова присудив 3,5 роки тюрми 22-річному шахраю, який через телеграм-канали вивідував особисті дані людей та оформляв на них кредити. Загалом йому вдалося ошукати 31 людину на суму близько 300 тис. грн. Про завершення розгляду справи в суді повідомила обласна прокуратура.

Як повідомили у вівторок, 26 серпня у прокуратурі Львівщини, у період з квітня до вересня минулого року чоловік ошукав 31 людину. Використовуючи телеграм-канали, шукав охочих швидко і легко заробити. Запевняв, що для отримання коштів потрібно авторизуватися.

«Під цим приводом чоловік обманом отримував конфіденційну інформацію потерпілих і оформляв на їхні дані банківські картки. Проте при оформленні він вказував свій номер у якості банківського. Таким чином отримував онлайн-доступ до рахунків громадян. У подальшому чоловік оформляв на потерпілих банківські кредити різного обсягу», – розповіли в прокуратурі.

Шахрай ошукав постраждалих на майже 300 тис. грн. Засудженому інкриміновано порушення недоторканості приватного життя, шахрайство, несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж (ч. 1, 2 ст. 182, ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 361 ККУ). Вироком суду його засуджено до 3 років та 6 місяців ув’язнення.