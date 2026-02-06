Чиновника затримали під час отримання грошей

СБУ спільно з Офісом генпрокурора викрили посадовця Київської міської державної адміністрації на вимаганні 1,2 млн грн відкату від підприємця-переможця тендеру. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними генпрокурора, директор комунального некомерційного підприємства «Освітня агенція міста Києва» ініціював особисту зустріч з представниками приватної компанії, яка виграла тендер на закупівлю навчального обладнання на 8,29 млн грн.

«Під час цієї зустрічі прозвучала пряма вимога: за підписання контракту та відсутність штучних перешкод у розрахунках необхідно передати 10-15% від суми договору. У грошах – 1 млн 198 тис. гривень», – повідомив Кравченко.

Посадовця затримали під час отримання грошей. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 ККУ (вимагання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі). Чиновнику загрожує до 12 років позбавлення волі без права обіймати певні посади з конфіскацією майна.

«Українська правда» з посиланням на джерело у правоохоронних органах повідомила, що на вимаганнях викрили голову КНП Микиту Бугайова. Згідно з відомостями в його декларації, він має спільного сина із заступницею департаменту Нацполіції Маріанною Гордій.