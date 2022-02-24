Близько 5 ранку 24 лютого державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю.

Про це заявили українські прикордонники.

«Атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї», – йдеться у заяві.

Це відбувається в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбувається з ТОТ АР Крим. Також фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп противника.

«В залежності від ситуацій на ділянках кордону прикордонники разом зі Збройними Силами України та Національною гвардією України ведуть вогонь по ворогу», – йдеться у заяві.

Щодо поранень серед прикордонників інформація уточнюється.

Хроніка подій онлайн – у матеріалі ZAXID.NET.