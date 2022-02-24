Україну атакували з території Росії та Білорусі
ДСНС повідомляє про роботу диверсійно-розвідувальних груп ворога
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Близько 5 ранку 24 лютого державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю.
Про це заявили українські прикордонники.
«Атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї», – йдеться у заяві.
Це відбувається в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбувається з ТОТ АР Крим. Також фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп противника.
«В залежності від ситуацій на ділянках кордону прикордонники разом зі Збройними Силами України та Національною гвардією України ведуть вогонь по ворогу», – йдеться у заяві.
Щодо поранень серед прикордонників інформація уточнюється.
Хроніка подій онлайн – у матеріалі ZAXID.NET.
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