Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко надіслав офіційного листа керівнику білоруських прикордонників Анатолію Лаппо зі звинуваченнями у потуранні і підтримці білорусами російського вторгнення в Україну. Свого листа український прикордонник закінчив фразою «Будьте ви прокляті, тварюки!». Сергій Дейнеко опублікував 26 лютого копію офіційного листа у Facebook.

«Із перших днів кривавого російського вторгнення в Україну підтримку країні-агресору активно надає Білорусь. Колони техніки атакували не лише з території Росії, а й країни, що перетворилася на сателіта РФ. До цього додається використання бойової авіації, артилерії, балістичних ракет і інших засобів з території РБ. Все, що я думаю на дії Білорусі виказав керівнику прикордонного відомства», – пояснив появу такого листа Сергій Дейнеко.

Про реакцію Анатолія Лаппо на лист глави українських прикордонників наразі не повідомляється.

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