Близько 150 транспортних вертольотів та сухопутні війська розташовані приблизно за 32 км від кордону з Україною на півдні Білорусі, свідчать супутникові знімки американської компанії Maxar, які у п’ятницю, 25 лютого, опублікувала агенція Reuters.

Зокрема, одне велике розгортання гелікоптерів – біля білоруського міста Хойники, де на дорозі було припарковано понад 90 гелікоптерів. Протяжність розгортання перевищує 8 км.

Зображення також засвідчили велике розгортання сухопутних військ із кількома сотнями транспортних засобів у колоні у кількох районах.

Нагадаємо, коли Росія 24 лютого напала на Україну, то частину атак вона здійснила з території Білорусі.

Росія стягнула велику кількість військ до Білорусі, однак це пояснювалося нібито проведеннями спільних військових навчань під назвою «Союзна рішучість-2022». Навчання повинні були завершитися 20 лютого, але саме цього дня їх було продовжено.

І Росія, і Білорусь заявляли, що ці навчання Україні не загрожують.