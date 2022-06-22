Бронзовою статуеткою «Дію» відзначили в категорії Creative Business Transformation

Україна отримала бронзову нагороду за додаток «Дія» на фестивалі креативників. Додаток відзначили у категорії Creative Business Transformation на фестивалі креативників «Каннські леви 2022». Про це у середу, 22 червня, повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

«Отримали першого «Каннського Лева» за Дію. Бронзовою статуеткою «Дію» відзначили в категорії Creative Business Transformation. Дякую нашій команді та Fedoriv Agency. Тепер офіційно креативна цифрова країна!», – написав міністр.

Напередодні Федоров повідомив, що бренд «Дія» увійшов до шортлиста міжнародного фестивалю креативників «Каннські леви 2022». Він зазначав, що Україна може претендувати на нагороди у двох категоріях —Service Design та Experience Transformation.

«Дія» (скорочення від «Держава і я») — мобільний застосунок, вебпортал і бренд цифрової держави в Україні, розроблений Міністерством цифрової трансформації України. Вперше було презентовано у 2019 році й офіційно запущено у 2020 році. Застосунок дає змогу зберігати водійське посвідчення, внутрішній і закордонний паспорти й інші документи в смартфоні. Також через «Дію» можна отримати такі державні послуги як єМалятко, зареєструвати бізнес і ФОП онлайн, сплачувати податки й подавати декларації, підписувати будь-які документи, змінювати місце реєстрації тощо. До 2024 року планується перевести 100 % державних послуг у «Дію». Під час війни в додатку «Дія» з’явився «єДокумент». Також українцям дозволили повідомляти про пошкоджене житло та оформити статус переселенця і відповідні виплати. На черзі — розмитнення автомобілів через «Дію».

За інформацією у Вікіпедії, Міжнародний фестиваль творчості Cannes Lions (колишній Міжнародний фестиваль реклами) – подія для тих, хто працює в творчих комунікаціях, рекламі та суміжних галузях. Фестиваль вважається найбільшим збором професіоналів, дизайнерів, цифрових новаторів та маркетологів у світі. Проводиться щороку у Палаці фестивалів та конгресів у Каннах, Франція. Щороку його відвідують близько 15 тисяч зареєстрованих делегатів з 90 країн світу. Цьогоріч відбувається з 20 по 24 червня.