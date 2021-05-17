В «Дії» з’явилися понад 10 нових електронних послуг

На порталі й у додатку «Дія» незабаром запрацюють нові послуги. Серед них, зокрема, сплата податків для ФОПів, а також подача заявки на заміну посвідчення водія. Презентація нових послуг відбулася в понеділок, 17 травня, на каналі «Дія» у YouTube.

Як пише «Бабель», незабаром у «Дії» стануть доступними сплата адміністративного збору онлайн, реєстрація речових прав онлайн та реєстрація операторів потужностей ринку онлайн.

Також у додатку «Дія» буде доступна і сплата податків ФОП. Вони зможуть подати декларацію в податкову та сплатити ЄСВ та ЄП. Також буде можливість підв’язати до «Дії» власний банк і додаток самостійно вираховуватиме необхідну для сплати суму податків.

Окремо запустили і подачу заявки на пільгову іпотеку для переселенців. Вони зможуть у разі задоволення заявки отримати кредит під 3% річних до 20 років на будь-яке житло. Також у Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що їхній сервіс «єМалятко», який дозволяє зареєструвати новонароджену дитину онлайн, тепер доступний і для жителів окупованих територій.

Також у «Дії» з’явиться електронна прописка та заміна водійського посвідчення онлайн.

За словами заступника міністра цифрової трансформації Олексія Вискуба, якого процитувала «Українська правда», для безпечного використання по всій країні цифрових документів із 17 травня у додатку «Дія» запрацював новий сервіс – статичний QR, що допоможе надати цифрові документи готелям та невеликим організаціям.

На порталі запрацювали й нові послуги у сфері будівництва: декларація про готовність об’єкта до експлуатації; дозвіл на виконання будівельних робіт; сертифікат про прийняття об’єкта в експлуатацію; видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

Усі ці послуги, як і реєстрація ФОП без участі державного реєстратора, наразі є пілотними і працюватимуть спершу в окремих регіонах, а згодом поширяться на всю Україну.