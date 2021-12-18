Українці відтепер можуть подавати заяву на отримання компенсації замість «пакунка малюка», який видають у пологовому будинку, через розділ «єМалятко» на порталі «Дія». Про це повідомляє сайт «Бабель».

Для цього батьки мають:

заповнити онлайн-заяву;

відкрити спеціальний рахунок «Пакунок малюка» у відділенні «ПриватБанку».

Кошти зарахують тільки на цей рахунок. За них можна буде придбати дитячі товари офлайн або в інтернет-магазинах (ось список). У грудні 2021 року сума компенсації становить 6300 грн.

Раніше для подання заяви потрібно були йти до органів з питань соціального захисту населення за місцем проживання.

Нагадаємо, що «єМалятко» – це 9 послуг за однією заявою для новонароджених дітей. Серед основних – реєстрація дитини, оформлення допомоги при народженні, допомоги на дітей із багатодітних родин тощо. За даними Мінцифри, отримання послуг за однією заявою позбавляє громадян відвідування 11 установ, заповнення 37 документів, витрати 30 годин часу на процедурні питання.

«Бебі-бокс» при народженні дитини почали видавати з 1 вересня 2018 року. До нього входять 25 необхідних речей для новонароджених. 29 липня 2020 року Кабмін вирішив видавати батькам грошові виплати замість «бебі-боксів».