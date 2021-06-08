Така можливість доступна для всіх батьків новонароджених, які отримують послугу «єМалятко»

Свідоцтво про народження дитини відтепер можна отримати без відвідування жодних установ через «Укрпошту». Ця опція стала можливою завдяки послузі «єМалятко», повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

«Послуга доступна для всіх батьків новонароджених, які отримують послугу «єМалятко». Це зручно та допомагає уникнути зайвих соціальних контактів. За рік існування сервісу «єМалятко» вже понад 125 тисяч українців подали заявки. 83% батьків реєструють народження дитини саме через «єМалятко». Тепер отримати свідоцтво про народження можна взагалі без відвідування жодних установ, а в поштовому відділенні або ж кур’єром додому», – повідомили у відомстві.

У відомстві пропонують декілька варіантів на вибір для отримання свідоцтва про народження. Це можна буде зробити у поштовому відділенні (вартість доставлення 46 грн) та кур'єром додому (вартість – 66 грн).

Оплата здійснюється готівкою при отриманні замовлення

Терміни доставлення – до 2-х днів у межах області та до 3-х днів у межах України, з моменту оформлення свідоцтва у відділі ДРАЦС.

У Мінцифрі також назвали алгоритм дій, як скористатися послугою:

перейдіть за посиланням;

авторизуйтеся або зареєструйтеся на порталі Дія;

заповніть заяву та виберіть додаткові послуги, які хочете замовити. Дані про заявника підтягуються автоматично, дані про другого з батьків потрібно заповнити вручну;

підпишіть заяву електронним підписом. Другому з батьків потрібно підписати заяву своїм електронним підписом, якщо батько та матір не одружені, мають різні прізвища, зареєстровані за різними адресами (якщо замовлена послуга з реєстрації місця проживання дитини).

посилання на заяву на порталі Дія надійде другому з батьків на електронну пошту;

заяву про держреєстрацію народження буде автоматично надіслано до відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) за адресою пологового будинку;

рішення про держреєстрацію народження буде ухвалено не пізніше наступного робочого дня. Повідомлення про успішну реєстрацію чи відмову з’явиться в кабінеті громадянина і буде відправлено на електронну пошту;

коли свідоцтво про народження буде готово, ви зможете забрати його у відділі ДРАЦС або отримати поштою.

Нагадаємо, що «єМалятко» – це 9 послуг за однією заявою для новонароджених дітей. Серед основних – реєстрація дитини, оформлення допомоги при народженні, допомоги на дітей із багатодітних родин тощо. За даними Мінцифри, отримання послуг за однією заявою позбавляє громадян відвідування 11 установ, заповнення 37 документів, витрати 30 годин часу на процедурні питання.