Міністерство цифрової трансформації України запускає бета-тестування у застосунку «Дія» пенсійного посвідчення та посвідки на тимчасове або постійне проживання і вже відкрило набір тестувальників.

«Невдовзі українці зможуть скористатися двома необхідними документами в застосунку “Дія” – пенсійним посвідченням та посвідкою на тимчасове або постійне проживання», – повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Там наголосили, що зараз працюють над розробкою цифрових документів і закликали долучитися до спільної роботи.

Для тестування пенсійного посвідчення потрібно мати документ, виданий з 2014 року: пластикове посвідчення або у вигляді платіжної картки.

Для тестування посвідки потрібно мати посвідку у вигляді пластикової картки з безконтактним електронним носієм, видану після 25 квітня 2018 року, банківський рахунок для авторизації в «Дії» через BankID, а також смартфон із NFC.

Щоб стати бета-тестувальником нових послуг, потрібно зареєструватись за цим посиланням.

Нагадаємо, з 1 липня українці можуть подавати заявки на участь у проекті «єРобота» у застосунку «Дія». У рамках цього проекту можна отримати гранти максимальною сумою від 250 тис. грн до 8 млн грн за шістьма програмами.