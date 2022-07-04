У «Дії» почали тестувати пенсійні посвідчення та посвідки на проживання
В тестуванні можуть брати участь власники пенсійних посвідчень, виданих з 2014 року
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Міністерство цифрової трансформації України запускає бета-тестування у застосунку «Дія» пенсійного посвідчення та посвідки на тимчасове або постійне проживання і вже відкрило набір тестувальників.
«Невдовзі українці зможуть скористатися двома необхідними документами в застосунку “Дія” – пенсійним посвідченням та посвідкою на тимчасове або постійне проживання», – повідомило Міністерство цифрової трансформації.
Там наголосили, що зараз працюють над розробкою цифрових документів і закликали долучитися до спільної роботи.
Для тестування пенсійного посвідчення потрібно мати документ, виданий з 2014 року: пластикове посвідчення або у вигляді платіжної картки.
Для тестування посвідки потрібно мати посвідку у вигляді пластикової картки з безконтактним електронним носієм, видану після 25 квітня 2018 року, банківський рахунок для авторизації в «Дії» через BankID, а також смартфон із NFC.
Щоб стати бета-тестувальником нових послуг, потрібно зареєструватись за цим посиланням.
Нагадаємо, з 1 липня українці можуть подавати заявки на участь у проекті «єРобота» у застосунку «Дія». У рамках цього проекту можна отримати гранти максимальною сумою від 250 тис. грн до 8 млн грн за шістьма програмами.