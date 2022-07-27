Заборона на стягнення боргів, окрім військових, також поширюється на полонених і зниклих безвісти

Верховна Рада на засіданні в середу, 27 липня, ухвалила в цілому законопроект, який забороняє банкам, небанківським установам та колекторам стягувати з військових прострочені борги на період воєнного або надзвичайного стану. Документ підтримали 302 народні депутати, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його інформацією, заборона банкам, небанківським установам та колекторам стягувати з військових прострочені борги стосується:

військовослужбовців Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України;

військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов'язаного з проходженням військової служби;

членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи зникли безвісти;

осіб, які перебувають у полоні, осіб, з якими втрачено зв'язок, осіб, зниклих безвісти.

Закон діє на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.

Агенція «Укрінформ» нагадує, що відповідний законопроект у першому читанні Верховна Рада ухвалила 8 липня. Депутати переконані, що ухвалення закону дає змогу покращити гарантії соціального захисту осіб, які беруть участь у відсічі збройної агресії російської федерації, членів їх сімей, їх спадкоємців та майнових поручителів. Також з такою ініціативою до народних депутатів звертався НБУ.