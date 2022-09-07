Промислові приміщення збудують під оренду для виробничих компаній

У Червонограді на Львівщині збудують промислові приміщення під потреби виробничих компаній. Проект передбачає, що приміщення будуються за кошти інвестора, а клієнт може користуватися площами на умовах оренди.

Проект має назву «ІнПарк Червоноград» і він розроблений таким чином, що під одним дахом розміщуватимуться різні виробництва. Компанії, які орендуватимуть приміщення, матимуть передбачені урядом митні та податкові пільги.

Земельна ділянка, обрана для забудови, розташована у Червонограді на трасі Ковель-Жовква. Також ділянка межує із залізничною колією.

Промислові цехи планують облаштувати на ділянці площею 3,5 га у Червонограді

Інвестором проекту виступає львівська будівельна компанія «Ріел-Естейт Груп». Ця компанія має близько 20 комерційних та офісних об’єктів у різних містах України. У Львові підприємство перебудувало ТЦ «Океан» на вул. Володимира Великого, збудувало офісний центр на пл. Петрушевича, ТРЦ Fabrick на вул. Стрийській тощо. Власниками «Ріел-Естейт Груп» є відомий львівський забудовник Володимир Швед та його родичка Наталія Швед.

Будівництво промислової нерухомості у Червонограді розпочнеться у жовтні, стверджує голова ЛОВА Максим Козицький, а бронювання приміщень – уже цього вересня, каже один з партнерів проекту, колишній чиновник Львівської міської ради Андрій Білий.

«Ми бачимо свою місію у тому, аби підтримати українських виробників, які втратили свої виробничі потужності під час війни, але прагнуть працювати заради перемоги. Тому ми готові інвестувати, незважаючи на військові дії, та створювати комфортні умови для розміщення нових виробництв. Цей проект стане великою підтримкою не лише для українського бізнесу, але і для самого міста Червоноград», – пояснюють партнери проекту.

Детальнішу інформацію про цей проект можна знайти на окремому сайті.