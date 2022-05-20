Міський голова Львова Андрій Садовий запропонував збудувати на місці Львівського автобусного заводу індустріальний парк. Про це він заявив під час виступу на Весняному бізнес-форумі у пʼятницю, 20 травня.

За словами Андрія Садового, Львову необхідно розвивати систему індустріальни парків, приватних та комунальних. Один із таких він пропонує облаштувати на місці Львівського автобусного заводу, що на вул. Стрийській.

«Якщо корупція в нашій державі мінімізується і ми зможемо перебрати ці споруди, то ми хочемо на базі автобусного заводу вибудувати потужний індустріальний парк. Маючи славу міста, яке вміє виготовляти автобуси, трамваї, тролейбуси, електробуси, чому б там не зробити завод, де виготовлятимуть електромобілі, наприклад?», – сказав Андрій Садовий.

Зазначимо, що земля під будівлями ЛАЗу перебуває у комунальній власності, натомість будівлі на ній належать різним юридичним особам, частина з яких пов'язана із російським бенефіціарним власником ЛАЗу Ігорем Чуркіним. Найбільше нерухомості на території ЛАЗу належить закритому акціонерному товариству «Завод комунального транспорту». Нині ЗАТ перебуває у стадії ліквідації.

Уся нерухомість збанкрутілого товариства перебуває під арештом на вимогу львівської податкової. Окрім того, велика частка цього майна перебуває у заставі різних банків та фінорганізацій. У липні 2021 року, попри заборону суду, «Укрексімбанк» продав на відкритих торгах борги збанкрутілого ЛАЗу. Права вимоги за кредитними договорами та дебіторську заборгованість заводу перед банком за понад 170 млн грн купила київська компанія «Капітал-Фінанс».

Виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення про заборону будівництва житла на території колишнього ЛАЗу, натомість територію заводу передбачили під виробничі та громадські приміщення.

Після російського вторгнення в Україну, президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон про націоналізацію російських активів в Україні. Закон дозволяє примусово вилучати обʼєкти права власності РФ та її резидентів. Після цього Андрій Садовий запропонував націоналізувати будівлі ЛАЗу.