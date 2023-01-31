На виїзді зі Львова на вул. Городоцькій збудують виробничі склади
Виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив містобудівні умови та обмеження для будівництва складів неподалік львівської кільцевої дороги загальною площею понад 3,3 тис. м2. Відповідне рішення виконком ухвалив на засіданні у понеділок, 30 січня.
Йдеться про ділянку 0,44 га на вул. Городоцькій, 367, що належить до земель промисловості, транспорту та звʼязку. Згідно з містобудівними умовами та обмеженнями, висота будівель не має перевищувати 9,3 м, а максимальна площа забудови – 74%.
Будівництво вестиме ТзОВ «Кальві». За даними аналітичної системи YouControl, компанія зареєстрована понад 30 років тому у Львові за адресою будівництва та займається виробництвом хімічної продукції. Одноосібним власником та директором ТзОВ «Кальві» є Андрій Шурин.