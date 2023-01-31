Площа складів займатиме понад 3,3 тис. кв. м

Виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив містобудівні умови та обмеження для будівництва складів неподалік львівської кільцевої дороги загальною площею понад 3,3 тис. м2. Відповідне рішення виконком ухвалив на засіданні у понеділок, 30 січня.

Йдеться про ділянку 0,44 га на вул. Городоцькій, 367, що належить до земель промисловості, транспорту та звʼязку. Згідно з містобудівними умовами та обмеженнями, висота будівель не має перевищувати 9,3 м, а максимальна площа забудови – 74%.

Будівництво вестиме ТзОВ «Кальві». За даними аналітичної системи YouControl, компанія зареєстрована понад 30 років тому у Львові за адресою будівництва та займається виробництвом хімічної продукції. Одноосібним власником та директором ТзОВ «Кальві» є Андрій Шурин.