Комплекс складатиметься з житлових та офісних будівель висотою від 2 до 13 поверхів

Неподалік «Арени Львів» збудують багатофункційний комплекс із громадськими приміщеннями, житлом на верхніх поверхах, підземним паркінгом та дитсадком. Відповідні містобудівні умови та обмеження затвердили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради у п’ятницю, 26 травня.

Йдеться про забудову ділянки майже 1,16 га на вул. Стрийська, 129, що призначена для житлової та громадської забудови. Згідно з містобудівними умовами та обмеженнями, висота будинків не має перевищувати 38,3 м, а площа забудови – 41%. Комплекс складатиметься з будівель висотою від 2 до 13 поверхів. Внутрішнє подвір’я буде пішохідним, а підземний паркінг на 290 автомобілів слугуватиме також укриттям із санвузлами та опаленням.

Червоним окреслена ділянка будівництва

За словами головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, у комлексі облаштують 8000 м2 офісних площ, які будуть переважати житлові. Крім цього, забудовнк має зберегти технічну водойму, що зараз є на ділянці, й перетворити її на озеро, що збиратме дощову воду.

За домовленістю з міськрадою, дитячий садочок площею 600 м2 забудовник має передати в комунальну власність.

Багатофункційний комплекс на вул. Стрийській будуватиме ТзОВ «Міська околиця». Згідно з даними аналітичної системи YouControl, будівельна компанія зареєстрована у Львові майже 9 років тому. Її власниками є Михайло Наконечний та Олексій Гайда. Директором фірми вказаний Андрій Демус, який разом із Олексієм Гайдою є бізнес-партнерами по ТОВ «Фірма «Інтербуд», що будує новий офіс львівської поліції на вул. Стрийській, та на місцевих виборах у 2020 році балотувалися від партії «Варта».

Сама ділянка з 2021 року приватизована ТзОВ «Українська меблева компанія» й договором суперфіцій передана в користування ТзОВ «Міська околиця». «Українська меблева компанія» зареєстрована майже 24 роки тому за адресою будівництва. Її власниками є львівʼяни Юрій Гупало та Віктор Буряк.