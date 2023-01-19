Як зміниться район поблизу «Арени Львів»

Територія поблизу «Арени Львів» отримає друге дихання і стане ще одним екологічним та зеленим мікрорайоном міста.

Станом на зараз на ділянці забудови у приватній власності розташоване виробництво, яке із економічних причин власник має намір перенести за межі Львова. Згідно із планом зонування території Сихівського району, ця ділянка розміром трохи більше гектара у межах зони Г-2, де можна зводити будівлі змішаного використання із житловими квартирами у верхніх поверхах.

Яким буде район поблизу «Арени Львів»

Розвивати цю територію буде забудовник «Міська околиця». Ця компанія має добру репутацію і береться за цікаві проекти з думкою про майбутніх мешканців.

Також «Міська околиця» славиться дбайливим і ретельним підходом до проектування. До прикладу, забудову поблизу «Арени Львів» планували упродовж досить тривалого часу. Архітектори AVR Development варіант за варіантом постійно вдосконалюють проект, враховуючи зауваження містобудівної ради, районної адміністрації та влади міста.

Відтак на місці зупиненого виробництва буде сучасний і якісний комплекс громадської забудови. Проект передбачає:

будівництво багатофункційного комплексу квартального типу змінної поверховості – від 2 до 13 поверхів;

можливе розміщення закладів харчування, відділення фінансових установ, поштових служб, аптек тощо;

на розі ділянки розташовано найвищу багатофункційну будівлю, у верхніх поверхах якої розмістять офісні приміщення.

Невдовзі район поблизу «Арени Львів» оживе

Внутрішнє подвір’я комплексу передбачено для мешканців житлових будинків, розташованих в глибині ділянки. Подвір’я буде пішохідним, в ньому запроектовані прибудинкові майданчики для майбутніх мешканців. На ділянці зараз є невелика технічна водойма, яку, згідно із проектом, облагородять та перетворять на рекреаційну зону.

Цікаво, що для усіх мешканців, гостей та працівників майбутніх установ чи організацій передбачено зонований підземний паркінг на 290 авто (для кожної категорії людей окремо). Водночас стоянка слугуватиме сучасним укриттям – тут передбачено, зокрема, опалювані приміщення та санвузли для довготривалого перебування людей.

Аби працювати й жити тут було максимально комфортно, компанія-забудовник зведе та передасть містові дитячий садочок на 600 квадратних метрів. Також «Міська околиця» зарезервує у комплексі 250 квадратних метрів під амбулаторію сімейної медицини.

А ще – забудовник подбає про інфраструктурний розвиток території та громадський простір перед комплексом. З боку вулиці Мікльоша буде активна зона з широким узбіччям, велодоріжками та озелененням, сюди орієнтовані вбудовані комерційні приміщення на два поверхи. Тут має сформуватися новий громадський простір для більш ефективного використання міської території. Також в цій зоні на майбутнє зарезервовано місце для зупинки громадського транспорту.

Багатофункційність комплексу суттєво оживить соціальне та ділове життя мікрорайону, а велика кількість закладів громадського обслуговування покликана полегшити побутові умови проживання як в цьому комплексі, так і в сусідніх житлових будівлях, які останнім часом активно зводять неподалік. Тож територія навколо «Арени Львів» оживатиме.

Варто зазначити, що забудовники із «Міської околиці» діятимуть спільно із колегами по цеху. Мікрорайон відтак розвиватиметься. Тут, окрім уже згаданого садочка для малюків, буде і нова школа. Тому люди отримають усе необхідне для якісного і комфортного життя та роботи у Львові.