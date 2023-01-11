Тут облаштують транспортний хаб – громадський простір, де можна буде зручно пересісти з одного виду транспорту на інший

Зупинку громадського транспорту на вулиці Чупринки тимчасово перенесли на 30 метрів вперед – допоки облаштовують безбар’єрну платформу зупинки громадського транспорту. Про це повідомляє ЛКП «Львівавтодор».

«Для облаштування тимчасової зупинки на новій локації було демонтовано частину перильного огородження, а також встановлено дорожні знаки згідно із погодженою з Управлінням патрульної поліції у Львівській області схемою розташування зупинки», – ідеться в повідомленні.

Платформа має стати вищою, щоб відповідати вимогам доступності для маломобільних груп населення. Після завершення робіт, що, за умови сприятливих погодних умов, триватимуть два тижні, зупинку повернуть на попереднє місце.

Як інформував ZAXID.NET, реконструкція простору на перетині вулиць Чупринки та Бандери у Львові почалась 25 жовтня. Тут облаштують транспортний хаб – громадський простір, де можна буде зручно пересісти з одного виду транспорту на інший.