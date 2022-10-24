Після реконструкції на перетині вул. Чупринки і вул. Бандери з'явиться громадський

З вівторка, 25 жовтня, розпочинається реконструкція простору на перетині вулиць Чупринки та Бандери у Львові. Тут облаштують транспортний хаб – громадський простір, де можна буде зручно пересісти з одного виду транспорту на інший. На час ремонтних робіт зупинки громадського транспорту не переноситимуть.

Як повідомили у прес-службі ЛМР, у межах реконструкції вул. Степана Бандери компанія «Онур Конструкціон Інтернешнл» 25 жовтня розпочне підготовчі роботи з облаштування транспортного хабу на перехресті вул. Чупринки-Бандери, що навпроти Органного залу. До кінця цього року тут планують виконати основні будівельні роботи: замінити усі мережі та замостити простір бруківкою. А вже вуличні меблі та озеленення облаштують весною 2023 року. На час ремонтних робіт зупинки громадського транспорту поки переносити не планують.

Нагадаємо, проект першого транспортного хабу у Львові на розі вул. Чупринки та Бандери розробило ЛКП «Інститут просторового розвитку. Згідно з проектом, на невеликій площі між зупинками транспорту облаштують громадський простір, де можна буде зручно пересісти з одного виду транспорту на інший. На території хабу будуть широкі зупинки, місця для відпочинку та станції прокату велосипедів та самокатів. Неподалік у паркувальних слотах можна буде зарядити машину. Павільйони озеленять в'юнкими рослинами, також висадять груші Каллері Шантеклер.

«Позаду зупинок посадять в’юнкі рослини, аби вони заплітались на павільйони. Також частина секцій буде без задніх стінок для зручних проходів, щоб не доводилося обходити всю зупинку. Крім цього, на площі встановлять питний фонтан, пристовбурові решітки з ґрунтовими світильниками для підсвітки дерев, велостійки із вмонтованими розетками для електровелосипедів, стійки для стоянки та зарядки самокатів. Також на площі будуть лавки», – розповіли у ЛКП «Інститут просторового розвитку».

Замовником проекту є Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ. Роботи виконуються в межах реконструкції вул. Степана Бандери. Нагадаємо, що зараз біля Органного залу на вул. Бандери тривають роботи з демонтажу підпірної стінки.