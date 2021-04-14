На площі біля Львівської політехніки облаштують новий громадський простір

ЛКП «Інститут просторового розвитку» розробило проект першого транспортного хабу на розі вул. Чупринки та Бандери у Львові. На невеликій площі між зупинками транспорту облаштують громадський простір, де можна буде зручно пересісти з одного виду транспорту на інший.

Як повідомив директор проектного інституту Олег Шмід, на території хабу будуть широкі зупинки, місця для відпочинку та станції прокату велосипедів та самокатів.

«Неподалік у паркувальних слотах можна зарядити машину. Павільйони озеленять в'юнкими рослинами, також висадять груші Каллері Шантеклер, які просто бомбово виглядають в усі пори року», – розповів Олег Шмід.

Наразі не відомо, хто фінансуватиме реконструкцію площі, однак замовником проекту є німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ. Проект реалізовуватимуть у межах реконструкції вул. Бандери.

Зазначимо, що зараз на цьому трикутнику є дві зупинки громадського транспорту – з вул. Бандери та з вул. Чупринки, – а також кіоски. Торік на модерністичній стіні облаштували дощовий садок.